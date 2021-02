Black Widow, la nuova foto con Scarlett Johansson ci ricorda che il film esiste ancora!

E' passato quasi un anno dalla prima data di uscita di Black Widow, e il film con Scarlett Johansson rischia di finire nel dimenticatoio a causa dei continui ritardi subiti.

Fortunatamente la nuova data di uscita fissata per il 7 maggio prossimo, insieme all'avanzata della distribuzione vaccinale che sta procedendo a spron battuto negli Stati Uniti, fornisce ai fan una qualche sorta di speranza in merito alla distribuzione del film Marvel Studios, che in principio avrebbe dovuto dare il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

La Disney dal canto suo non vuole ripetere gli errori commessi dalla Warner Bros. con Tenet di Christopher Nolan, e sebbene una distribuzione tramite Disney+ non sia esclusa lo studio ha intenzione di attendere e monitorare con cautela la tanto attesa riapertura dei cinema: nel frattempo, il film che racconterà l'ultima avventura della Vedova Nera è vivo e vegeto e attende di arrivare tra noi, come dimostra la nuova foto comparsa su Instagram.

Vi ricordiamo che gli eventi del film saranno ambientati dopo quelli di Captain America: Civil War, ma allo stesso avranno forti ripercussioni sul futuro del MCU: Black Widow introdurrà infatti Yelena Belova, la nuova Vedova Nera interpretata da Florence Pugh, che nel presente della saga avrà un ruolo da co-protagonista nella serie tv Occhio di Falco, in arrivo entro la fine del 2021. Sembra chiaro che, per esigenze narrative, il pubblico dovrà fare la sua conoscenza nel film prima di poterla vedere in azione al fianco di Jeremy Renner e Hailee Stainfeld, e la Marvel dovrà necessariamente tenere conto di questo dettaglio al momento di decidere una eventuale nuova data di uscita per Black Widow.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.