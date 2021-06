Black Widow, la nuova action-figure ci riporta alla battaglia contro Loki

Con l'uscita di Black Widow ormai alle porte dopo infiniti rinvii i fan di tutto il mondo si stanno preparando a dare l'addio definitivo al personaggio di Scarlett Johansson: il momento è dunque quello giusto per celebrare quanto fatto dalla nostra Natasha Romanoff nel corso dei suoi anni di militanza negli Avengers.

Mentre i Marvel Studios ci mostrano Black Widow con un nuovo trailer, dunque, S.H. Figurarts è pronta a presentare sul mercato una nuova action-figure che andrà ad unirsi al gruppo di statuine raffiguranti il primo nucleo degli Avengers, vale a dire quello che nel 2011 dovette far fronte alla minaccia di Loki durante la battaglia di New York.

L'action-figure di Natasha Romanoff va quindi a raggiungere quelle di Iron Man, Thor, Hulk, Hawkeye e Captain America, senza dimenticare lo stesso Loki. Alta 14,5 cm, la statuina di Black Widow includerà due volti intercambiabili e due acconciature diverse, ma anche 2 pistole con relative fondine, una pistola dei Chitauri e 5 diversi set di mani.

Il prezzo, come sempre in questi casi, non è dei più economici: la nuova action-figure sarà rilasciata il prossimo ottobre e dovrebbe costare 119 dollari. Saranno soldi ben spesi? Questo starà a voi giudicarlo! Qualche giorno fa, intanto, un nuovo poster di Black Widow ci ha ricordato l'uscita del film in IMAX.