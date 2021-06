Black Widow potrebbe non essere l'unico prequel dell'MCU: parola di Kevin Feige

Black Widow sarà un'importante prima volta per il Marvel Cinematic Universe: mai prima d'ora, infatti, il franchise ci aveva regalato un prequel interamente incentrato sulla storia di un personaggio già conosciuto, andando quindi a soffermarsi su eventi ormai appartenenti al passato della saga.

Il film che secondo Scarlett Johansson conterrà un easter-egg sugli Avengers è però destinato a non restare un pezzo unico: dalle ultime dichiarazioni di Kevin Feige, infatti, traspare la volontà degli Studios di puntare su altri progetti simili a questo in futuro.

"Certamente questo film e questa storia hanno un significato piuttosto particolare per Natasha. Ma il concetto di esplorare il presente, il futuro e il passato del Marvel Cinematic Universe è ovviamente nelle nostre possibilità per qualunque personaggio. In questo caso specifico si tratta di qualcosa di molto personale, pensato appositamente per Natasha" sono state le parole del presidente dei Marvel Studios.

La possibilità di veder nascere altri progetti del genere, dunque, è più che concreta: bisognerà però ovviamente attendere l'occasione che dia il giusto significato all'operazione, proprio come accaduto nel drammatico caso del personaggio di Scarlett Johansson. Su quali personaggi vi piacerebbe vedere un prequel? Diteci la vostra nei commenti! David Harbour, intanto, ha proposto uno scontro tra il suo Red Guardian e Captain America.