Black Widow non avrà alcuna ripercussione sul resto della Fase 4 dei Marvel Studios

Nella giornata di ieri è stato ufficialmente confermato il rinvio di Black Widow, che a causa della pandemia di Coronavirus non rispetterà la data d'uscita prefissata nei cinema di tutto il mondo.

E mentre i fan delusi inneggiano a gran voce la pubblicazione del film su Disney+, arrivano indiscrezioni circa il futuro del Marvel Cinematic Universe: Adam B. Vary e Matt Donelly di Variety riportano infatti le parole di un anonimo insider con cui hanno parlato, che avrebbe riferito loro che il film diretto da Cate Shortland potrebbe essere "insignificante" per gli altri film e mini-serie televisive in uscita dai Marvel Studios.

"Rinviare Black Widow non influisce in alcun modo sulla linea temporale del MCU, ha affermato un individuo vicino ai Marvel Studios", afferma il rapporto di Variety. "Non è chiaro se l'implicazione significhi che Black Widow vedrà la luce del giorno prima di agosto [data di uscita di Falcon & The Winter Soldier, ndr], o che il film non abbia importanza per la Fase 4".

Voi cosa ne pensate? Il film con Scarlett Johansson sarà soltanto una lettera d'amore al personaggio e non avrà ripercussioni sul resto dell'universo narrativo? Ricordiamo che il film è ambientato prima di Avengers: Infinity War, e il primo vero progetto post-Avengers: Endgame sarà Falcon & The Winter Soldier, la mini-serie Disney+ in uscita quest'estate.

