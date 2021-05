Black Widow, Natasha contro Taskmaster nella nuovo foto dal film Marvel

Dopo il video che anticipa i prossimi progetti cinematografici del MCU, i Marvel Studios ci regalano un'altra preview di ciò che ci attende sul grande schermo, questa volta con una nuova immagine proveniente dal film con Scarlett Johansson, Black Widow.

Condivisa da USA Today come parte della Summer Movie Preview, la foto in questione vede Natasha Romanoff a.k.a. Black Widow e il villain Taskmaster impegnati in uno scontro frontale. Addirittura, i due sembrano assumere la stessa posizione, come d'altronde prevedono le abilità mimiche del personaggio, che ha la capacità di riprodurre gli stili di combattimento altrui.

Questa caratteristica lo renderà certamente un avversario alquanto ostico per l'Avenger in fuga dopo gli eventi di Captain America: Civil War, e su internet ormai non si contano le teorie su chi potrebbe celarsi dietro la maschera dell'antagonista.

Tra le più gettonate vi sono probabilmente quelle che vorrebbero uno tra Rick Mason (O-T Fagbenle) o Melina Vostokoff (Rachel Weisz), considerando anche la sua connessione con la Stanza Rossa. In uno dei trailer, infatti, Yelena (Florence Pugh) afferma che in quel momento la Stanza Rossa è sotto il controllo di Taskmaster. Cosa starà succedendo?

Voi che ne pensate? Chi si cela dietro la maschera di Taskmaster? Fateci sapere nei commenti.

Black Widow arriverà nelle sale e su Disney+ il prossimo luglio.