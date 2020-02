Black Widow: Natasha Romanoff in azione nel trailer del Super Bowl

Oltre ad aver presentato un promo delle serie Marvel/Disney+, la Casa di Topolino ha approfittato del Super Bowl 2020 per mandare in onda un nuovo spot ufficiale di Black Widow, la serie che il prossimo maggio aprirà le danze della Fase 4.

Il filmato, che potete visionare all'interno della notizia, contiene alcune delle scene più d'impatto mostrate nei trailer precedenti insieme a qualche novità: tra le altre cose, per esempio, possiamo notare Taskmaster che riprende in mano il suo scudo in pieno stile Captain America. Ulteriore indizio del fatto che il villain, il quale ha l'abilità di imitare lo stile di combattimento dei suoi nemici, potrebbe avere incontrato Steve Rogers in passato.

Nello spot vediamo un'ulteriore sguardo anche ai comprimari che affiancheranno Natasha, dalla Yelena Belova di Florence Pugh alla Melin Vostokoff di Rachel Weisz e l'Alexei Shostakov di Davis Harbour, i quali vengono definiti dalle stessa Vedova Nera come la sua prima famiglia.

Il film con Scarlett Johnasson, lo ricordiamo, debutterà nelle sale italiane il prossimo 29 aprile (con due giorni di anticipo rispetto alla release oltreoceano). A novembre toccherà invece agli Eterni, film per cui sono da poco terminate le riprese. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai dettagli emersi dal fumetto prequel di Black Widow.