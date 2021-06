Black Widow, Natasha affronta Taskmaster nel nuovo video ufficiale del film Marvel

A poco più di una settimana dal debutto, Marvel Entertainment ha diffuso in rete un nuovo promo ufficiale di Black Widow, attesa pellicola con Scarlett Johansson che darà il via alla Fase 4 cinematografica del Marvel Cinematic Universe dopo ilsuccesso ottenuto dalle serie TV su Disney+.

Questo nuovo "special look", intitolato "Fight", offre un nuovo sguardo allo scontro tra la protagonista e Taskmaster, il misterioso villain capace di replicare le tecniche che vede utilizzare dai suoi avversari: nei vari filmati lo abbiamo visto infatti utilizzare abilità legati a personaggi come Captain America, Black Panther e Hawkeye, con quest'ultimo tra i principali sospettati per un eventuale cameo a sorpresa nel film.

Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, Black Widow vedrà Natasha Romanoff a confronto con i lati più oscuri del suo passato. Quando nasce una pericolosa cospirazione legata alle sue origini, la nostra deve affrontare la sua storia di spia e le relazioni interrotte lasciate indietro molto prima di diventare un membro dei Vendicatori.

Per la regia di Cate Shortland, il film include nel cast anche Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 7 luglio e in Premier Access su Disney+ il 9 luglio.

Nel frattempo, gli analisti del box office hanno anticipato un primo weekend da 90 milioni per Black Widow negli USA.