Black Widow mostra la forza dell'IMAX nella nuova foto ufficiale con Scarlett Johansson

Dopo l'ultimo video promozionale di Black Widow, l'attesissimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Scarlett Johansson è sempre più vicino e la Disney continua nella propria campagna promozionale.

L'ultima trovata spinge sulla voglia di grande schermo del pubblico di tutto il mondo e sponsorizza il prestigioso formato IMAX, focalizzandosi sulle differenze rispetto al formato tradizionale.

"L'aspect ratio è il termine tecnico per la relazione proporzionale tra la larghezza e l'altezza di un'immagine", recita il comunicato stampa della Disney. "La maggior parte dei film viene presentata in un aspect ratio chiamato CinemaScope (2,40:1), motivo per cui le immagini appaiono molto larghe ma non altrettanto alte. Il formato IMAX fornisce ai registi la possibilità di utilizzare proporzioni più estese, consentendo loro di mostrare una porzione maggiore dell'immagine originale. Guardare un film con proporzioni estese offre al pubblico una visione completamente immersiva che riempie la visione periferica più di qualsiasi altra esperienza cinematografica". In basso potete trovare l'immagine con Scarlett Johansson utilizzata come esempio, con i limiti del CinemaScope rappresentati dal bordo in blu.

Vi ricordiamo che Black Widow arriverà nei cinema italiani dal 7 luglio per poi esordire anche sul servizio di streaming on demand Disney+ dal 9 luglio tramite accesso vip: nei giorni scorsi, Scarlett Johansson ha parlato del suo futuro Marvel e di cosa succederà dopo la distribuzione del film.