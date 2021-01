Black Widow, Milla Jovovich parla finalmente del ruolo della figlia nel MCU

Come rivelato ormai tempo fa, Ever Anderson, figlia d'arte dell'attrice Milla Jovovich e del regista Paul W.S. Anderson, interpreterà la giovane Natasha Romanoff nell'attesissimo Black Widow di Cate Shortland con Scarlett Johansson, e proprio di recente la madre dell'interprete ha rotto il silenzio su questa sua importante partecipazione al MCU.

Parlando infatti a Entertainment Tonight, la Jovovich ha dichiarato: "Ormai la chiamiamo piccola Vedova Nera. È una fan sfegatata del Marvel Cinematic Universe ed è un talento così puro e incredibile. È naturale in quei panni ed è stato meraviglioso vederla lavorare sul set. Da un lato ammetto di essere terrorizzata, perché so quanto sia difficile questo settore. Dall'altro sono felicissima perché sento che mia figlia ha trovato la sua passione, cosa su cui si è molto concentrata sin da quando aveva 5 anni".



Nel thriller di spionaggio del Marvel Cinematic Universe, ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, la Vedova Nera dovrà affrontare le parti più oscure del suo passato quando una pericolosa cospirazione legata alla sua precedente vita nel KGB torna a perseguitarla. Inseguita da una task force che non si fermerà davanti a nulla pur di catturarla, Natasha si ritroverà faccia a faccia con la sua vecchia vita e i suoi vecchi affetti appartenenti ad un mondo abbandonato molto prima di diventare una degli Avengers.

Oltre alla Johansson e alla Anderson, lo ricordiamo, il film diretto dalla Shortland vedrà nel cast anche Rachel Weisz e David Harbour, quest'ultimo nei panni di Red Guardian, mentre non è ancora sta rivelato l'interprete (né l'identità) del villain Taskmaster.



Adesso l'uscita di Black Widow è prevista nelle sale cinematografiche americane il 7 maggio 2021, posticipato a causa della Pandemia da Coronavirus.