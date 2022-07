Black Widow, Marvel ha pagato una cifra irrisoria alla creatrice di Yelena Belova!

Devin Grayson, co-creatrice di Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh nel film Black Widow, sarebbe stato pagato soltanto 5.000 dollari per permettere a Marvel di inserire il personaggio nel film MCU del 2021. Grayson creò Yelena Belova nel 1999, insieme all'illustratore J.G. Jones. Ecco i dettagli.

Nonostante il posto di rilievo ricoperto dal personaggio nell'MCU - i fan hanno eletto Yelena icona Marvel istantanea - un nuovo report di THR rivela che Grayson è stata pagata solo 5.000 dollari per l'apparizione del personaggio nel film.

Il problema è che sia Grayson che Jones si aspettavano di ricevere 25.000 dollari ciascuno, in base all'accordo firmato in precedenza.



Marvel avrebbe invece corrisposto solo una cifra irrisoria di quanto dovuto e senza fornire alcuna spiegazione. Ovviamente ora la situazione è passata nelle mani degli avvocati, che dovranno cercare di trovare il bandolo della matassa per risolvere una questione così intricata.



Si vocifera che Marvel abbia diviso i 25.000 dollari con vari altri autori ma la polemica si è accesa anche perché lo studio sembra perseguire un'opera di svalutazione nei confronti dei creatori di fumetti che alimentano i contenuti del franchise cinematografico maggiormente redditizio di tutti i tempi. Black Widow ha incassato 379 milioni di dollari in tutto il mondo; al di sotto degli standard dell'MCU ma abbastanza per compensare adeguatamente il creatore di Yelena Belova.



Ma non si tratta il primo inghippo di Black Widow; Scarlett Johansson ha fatto causa a Disney perché non avrebbe rispettato degli accordi contrattuali precedenti alla lavorazione del film.