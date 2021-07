Black Widow, Marvel fa di nuovo il miracolo: in Italia è record d'incassi

La giornata di ieri 7 luglio, che ha vistoil debutto di Black Widow nei cinema italiani, è stata la più fiorente in assoluto dalle riaperture grazie al successo del nuovo film dei Marvel Studios.

Il cinecomic con protagonista Scarlett Johansson ha infatti nel solo giorno d'apertura la bellezza di 591mila euro, praticamente quasi il totale del box office italiano della giornata (743mila euro) nonché tutto l'incasso (o quasi) accumulato da The Conjuring – Per ordine del Diavolo nel suo week-end d'apertura (614mila euro, il migliore esordio in Italia delle riaperture). Non solo: Black Widow ha incassato in un unico giorno più dell’intero botteghino della Festa della Repubblica - che si fermò a 524mila euro - stabilendo un nuovo record, quello per la giornata migliore di incassi dalle riaperture.

Il traguardo del milione di euro sembra già vicinissimo, e garantirebbe un nuovo record (sempre per le nuove tempistiche dettate dalla pandemia), in quanto Black Widow potrebbe diventare il film più veloce a superare il milione. Il confronto con l'ultimo film del MCU è purtroppo e ovviamente impietoso (Spider-Man: Far From Home, il 10 luglio 2019, esordì in Italia con 1 milione e 485mila euro) e adesso c'è da vedere quanto, come e se l'uscita di Black Widow su Disney+ prevista per domani avrà qualche impatto sulla sua corsa in sala. Crudelia, recente film Disney uscito in Italia con la stessa formula di Black Widow (prima in sala, e poi anche su Disney+ tramite accesso vip), aveva esordito nei cinema con 61mila euro. Fino ai ieri, l’esordio migliore del post-riaperture in un solo giorno di programmazione era detenuto da The Conjuring 3 (170mila euro) 847 euro.

Per altri approfondimenti, ecco la nostra recensione di Black Widow. Voi siete già andati al cinema a vedere il film Marvel, oppure aspetterete Disney Plus?