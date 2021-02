Black Widow, Marvel non ha ancora permesso a Tom Holland di vedere il film!

L'abilità di Tom Holland di spoilerare con largo anticipo i film del Marvel Cinematic Universe è ormai leggenda, tanto da essere presa in giro anche nel divertente video reveal del titolo ufficiale di Spider-Man 3, e a quanto pare la Marvel questa volta ha deciso di prendere delle precauzioni.

Nonostante le sue numerose richieste di vedere Black Widow, l'atteso stand alone con Scarlett Johansson in arrivo (a meno di ulteriori rinvii) il prossimo maggio, l'interprete di Peter Parker ha infatti rivelato che Marvel non ne ha voluto sapere di mostrargli il film in anticipo.

"Stiamo tormentando Marvel da settimane per vedere se avrebbero organizzato una proiezione di Black Widow per noi, ma non l'hanno fatto" ha raccontato Holland a Screen Rant. "Se stati guardando, Marvel, risolvi il problema perché noi vogliamo vederlo!"

Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, vedrà Natasha alle prese con i lati più oscuri del suo passato quando una pericolosa cospirazione legata alla sua precedente vita nel KGB torna a perseguitarla. Inseguita da una task force che non si fermerà davanti a nulla pur di catturarla, Natasha si ritroverà faccia a faccia con la sua vecchia vita e i suoi vecchi affetti appartenenti ad un mondo abbandonato molto prima di diventare una degli Avengers.

Intanto, vi lasciamo alle strategie promozionali di Black Widow e altri per il dopo-pandemia.