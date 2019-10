Black Widow: la Marvel annuncia un fumetto prequel del film

Com'è noto, nel futuro del Marvel Cinematic Universe è previsto anche un film dedicato alla letale Natasha Romanoff, meglio conosciuta come Vedova Nera e, forse per rendere più completa la storia, la Marvel annuncia una serie di fumetti che introdurrà le vicende narrate nella pellicola, che secondo Scarlett Johansson sarà l'inizio di una nuova saga

La spia russa dai capelli vermigli fa la sua prima apparizione sul grande schermo nel lontano 2010 al fianco di Tony Stark e Nick Fury in Iron Man 2 e da lì inizia il suo cammino verso la notorietà, almeno per coloro che non avevano mai letto fumetti che la vedevano protagonista.

Adesso, dopo il suo eroico sacrificio in Avengers: Endgame, ha conquistato a pieno titolo il diritto di vedere una pellicola in cui sarà l'unica protagonista. Per l'occasione la Marvel Comics pubblicherà da gennaio una miniserie in due volumi e di seguito potete trovare la copertina del primo albo. Ecco la sinossi ufficiale:

"Da spia ad Avenger, l'enigmatica Black Widow ha vissuto innumerevoli vite segrete. Ma in che modo questi disparati eventi si aggiungono alle vicende della sua carriera negli Avengers? Qual è il filo conduttore che collega il suo passato al suo futuro?"

Non si hanno ancora molti dettagli sulla trama della pellicola, ancora avvolta dal mistero, ma pare che sarà ambientata immediatamente dopo Captain America: Civil War e vedrà Nathasha Romanoff alle prese col malvagio Taskmaster. Faremo quindi un salto all'indietro e ciò non ci sorprende, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni dell'attrice: per Scarlett Johansson la fine di Natasha è definitiva.

Il film, in uscita il primo maggio 2020 negli Stati Uniti, vedrà al fianco della protagonista anche David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.