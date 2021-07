Black Widow, Mark Ruffalo si congratula con Scarlett Johansson: 'Grandissimo esordio'

Black Widow ha finalmente segnato il ritorno del Marvel Cinematic Universe in sala dopo più di un anno di stop e l'ha fatto in grande stile: il film con Scarlett Johansson sta ottenendo ottimi risultati al botteghino durante questi primi giorni di programmazione, come sottolineato anche da un'altra star dell'MCU.

Mentre i numeri parlano di un esordio da 215 milioni di dollari per Black Widow, infatti, su Instagram Mark Ruffalo ha voluto congratularsi con la sua collega Scarlett Johansson per lo splendido debutto del film sulla sua Natasha Romanoff durante questo primo weekend.

"Congratulazioni alla mia gemella di compleanno Scarlett e a tutti coloro che hanno lavorato su Black Widow per questo grandissimo weekend d'apertura. Avete già visto il film? Non fate spoiler, ma fatemi sapere i vostri pareri nei commenti" sono state le parole con cui l'attore di Bruce Banner ha voluto esprimere la sua gioia per l'accoglienza riservata al film con cui la nostra Vedova Nera dirà definitivamente addio al Marvel Cinematic Universe.

A questo punto non ci resta che girarvi la domanda posta da Ruffalo ai suoi fan: qual è il vostro parere su Black Widow? Pensate che i Marvel Studios abbiano svolto un buon lavoro anche stavolta? Fatecelo sapere nei commenti! David Harbour, intanto, ci ha raccontato di quando Marvel lo contattò per il ruolo di Red Guardian.