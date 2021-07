Black Widow e quel mancato easter egg di Doctor Doom

Il film di Black Widow è finalmente arrivato al cinema e su Disney+, e come sempre sono stati tanti i dettagli e i riferimenti al resto del mondo Marvel nel film. Tuttavia, è ciò che non abbiamo visto sullo schermo ad essere ancora più interessante: un potenziale easter egg di Doctor Doom.

Uno dei passatempi preferiti dei fan Marvel è cercare di scoprire i vari easter egg e riferimenti presenti nei vari film o nelle serie tv del MCU, considerata anche la propensione del team creativo a inserirne a destra e a manca.

Ma purtroppo non si può trovare ciò che non c'è, anche se in realtà, a un certo punto potrebbe esservi stato...

Lo sceneggiatore veterano di casa Marvel, Eric Pearson, che ha firmato anche lo script di Black Widow assieme a Jac Schaeffer e Ned Benson (sebbene solo il primo sia ufficialmente accreditato), ha infatti rivelato di aver provato a inserire un easter egg dedicato a uno dei personaggi Marvel più attesi dai fan del MCU: Doctor Doom.

"Potrei aver fatto riferimento alla nazione di Doctor Doom, Latveria a un certo punto nella stesura della sceneggiatura. Potrei, ma non ne sono sicuro. Non credo sia andato molto lontano come easter egg" ha raccontato ai microfoni di IGN "Cerco sempre di inserire dei riferimenti a Latveria in quello che scrivo... È come una di quelle cose che vuoi essere il primo ad aver nominato in un post di Instagram o qualcosa del genere!".

Chissà, allora, quanto dovremo aspettare ancora prima di vedere qualcosa di simile, e quale sarà il primo prodotto del MCU a nominare questo luogo in particolare...