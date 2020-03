Black Widow: mancano meno di due mesi all'inizio della Fase 4 del MCU

In attesa di vedere trailer finale di Black Widow, i Marvel Studios hanno diffuso in rete un breve teaser per ricordare ai fan che mancano due mesi all'arrivo del film di Scarlett Johansson, e di conseguenza all'inizio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

In realtà per noi ci sarà da attendere anche meno, visto che Black Widow sarà disponibile nei cinema italiani a partire dal prossimo 29 aprile, come ormai di consuetudine con due giorni di anticipo rispetto alla release oltreoceano del 1 marzo.

Purtroppo il filmato, che vi riportiamo in calce alla notizia, non presenta alcuna scena inedita rispetto a quelle mostrate nel materiale promozionale diffuso nei mesi scorsi, ma come detto è solo questione di tempo prima di poter mettere gli occhi sul trailer finale del film Marvel che, a meno di sorprese, verrà pubblicato entro la fine di marzo.

Oltre alla Johansson, lo ricordiamo, il film diretto da Cate Shortland vedrà nel cast anche Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour, quest'ultimo nei panni di Red Guardian, mentre non è ancora sta rivelato l'interprete (né l'identità) del villain Taskmaster.

Dopo Black Widow, tutti gli occhi saranno puntati per il debutto de Gli Eterni a novembre 2020, dopodiché nel 2021 ci aspettano Shang-Chi, Doctor Strange 2, Spider-Man 3 e Thor: Love and Thunder. Cosa vi aspettate da questo inizio della Fase 4? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo vi rimandiamo alla recente immagine di Florence Pugh in Black Widow.