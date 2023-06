Black Widow, Lucrecia Martel dice la sua sul film: 'Di pessimo gusto'

La regista Lucrecia Martel, dopo esser stata contattata dalla Marvel per dirigere Black Widow, ha ammesso di aver provato a vedere il film di recente e di non aver particolarmente apprezzato il lavoro fatto dallo studio cinematografico sul film e sul personaggio.

"No, no, no. Non ho visto Black Widow. Ci ho provato”, ha detto la Martel. “Si scopre che alcuni dei film Marvel sono disponibili sugli aerei, quindi ne ho visti alcuni. Trovo che il suono sia assolutamente di pessimo gusto, gli effetti visivi e il suono degli effetti" ha spiegato. "È la selezione dei suoni che stanno collegando agli effetti, che è molto brutta. E il modo in cui viene utilizzata la musica è davvero orribile" ha raccontato la regista di Zama.

Dopo che la Marvel ha pagato una cifra irrisoria la creatrice di Yelena Belova, si è venuto a sapere qualcosa di più riguardo il processo creativo che ha portato alla realizzazione di Black Widow. "Hanno contattato un gran numero di registe donne", ha raccontato la Martel. “Non avrei mai immaginato che la Marvel mi potesse contattare, riunire un pool di registi e io ne avrei fatto parte; Non avrei mai pensato che sarebbe stato possibile. Mi sarebbe piaciuto fare un film con loro, ma avrei dovuto fornire qualcosa che mi sarebbe piaciuto vedere in quel mondo" ha raccontato, puntando l'attenzione anche sulla regia delle scene d'azione.

"Mi hanno anche detto, 'Non preoccuparti per le scene d'azione, ci pensiamo noi.' Stavo pensando, 'beh, mi piacerebbe incontrare Scarlett Johansson, ma mi piacerebbe anche realizzare le sequenze d'azione'" ha spiegato. “Le aziende sono interessate alle registe donne, ma pensano ancora che le scene d'azione siano solo per gli uomini (...) Forse non siamo d'accordo su questo, ma è davvero difficile guardare un film Marvel. È doloroso per le orecchie guardare i film Marvel” ha concluso.

