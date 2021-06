Black Widow, Kevin Feige spiega l'importanza dell'emozionante scena d'apertura

A poche settimane dall'uscita del film nelle sale, il cast e i produttori di Black Widow hanno preso parte ad una conferenza stampa per presentare la pellicola che dopo mesi e mesi di attesa inaugurerà la Fase 4 cinematografica del MCU.

All'evento era ovviamente presente anche il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che tra le altre cose ha parlato dell'importanza della scena d'apertura e dei titoli di testa. Prima di proseguire, però, vi avvertiamo che le sue dichiarazioni potrebbero contenere dei piccoli spoiler sulla sequenza iniziale.

"Avevamo bisogno di preparare il terreno per ciò che tutte queste donne e questi personaggi avevano attraversato nel loro passato, ed è esattamente ciò che Ray Winstone, il nostro cattivo nel film, aveva fatto. Ed è ciò che lo rendeva così malvagio nelle sue relazioni," ha dichiarato Feige. "Questa idea è nata, ed è stata successivamente messa in produzione, per mostrare il momento in cui sono stati separati. Cos'è è successo dopo che l'aereo è decollato e il personaggio di David li ha rimandati indietro con Ray Winstone. È stata un'idea straordinaria ed è finita per diventare una delle nostre rare sequenze dei titoli di testa che ha davvero aiutato a stabilire il tono e i retroscena per il personaggio di Natasha."

Vi ricordiamo che il film con Scarlett Johansson debutterà nei cinema italiani il 7 luglio, mentre dal 9 luglio sarà disponibile anche in Premier Access su Disney+. Intanto, Kevin Feige ha anche anticipato che Black Widow potrebbe non essere l'unico prequel del MCU.