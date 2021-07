Black Widow, Kevin Feige rivela: 'Solo una cosa nella Fase 4 è cambiata per la pandemia'

Manca pochissimo all'uscita di Black Widow, che inaugurerà anche il versante cinematografico della Fase 4 del MCU. Come sappiamo la pandemia ha stravolto i piani di lavorazione dei Marvel Studios, invertendo l'ordine di uscita di alcuni titoli, ma il boss Kevin Feige ha spiegato che questo non ha comportato particolari sconvolgimenti nelle trame.

Intervistato in occasione dell'uscita di Black Widow, dopo la presentazione del villain Taskmaster da parte del cast, Kevin Feige ha parlato di alcuni Easter Egg che i fan dovranno attendersi nel film. Uno di questi, ha accennato, avrebbe dovuto essere il debutto assoluto di un nuovo personaggio, ma poiché il film con Scarlett Johansson esce dopo Falcon and The Winter Soldier, diventerà appunto un richiamo alla serie recentemente vista su Disney+.

"C'è anche un Easter Egg che originariamente doveva apparire prima in Black Widow e poi in Falcon and The Winter Soldier" ha spiegato Feige. "L'unica cosa che è stata un po' distorta nella nostra Fase 4 a causa della pandemia. Quindi, per chi ha già visto Falcon and The Winter Soldier, c'è qualcosa che li aspetta come un Easter Egg in questo film."

Il capo dei Marvel Studios non ha specificato il nome del personaggio, ma sembra probabile che si tratti della Contessa Valentina Allegra de Fontaine, interpretata da Julia Louis-Dreyfuss nello show sull'eredità di Captain America. Lo scopriremo dal 7 luglio: per la sua uscita al cinema, Black Widow punta a un debutto da 100 milioni.