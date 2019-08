Black Widow, Kevin Feige parla di Vedova Nera e del suo futuro al cinema

Dopo l’esodio in Iron Man 2, la spia del MCU si è dimostrata all’altezza del suo ruolo fino al gran finale di Avengers: Endgame, e in occasione del Vudu Viewing Party il produttore cinematografico Kevin Feige ha espresso alcune opinioni personali sulla figura di Natasha Romanoff verso il suo assolo in Black Widow.

“L’abilità di Scarlett Johansson di interpretare questo personaggio complesso e sfaccettato, per quanto privo di superpoteri, è una dote sempre in prima fila in ogni battaglia”: con questo tweet il patrono del Marvel Cinematic Universe ha espresso il suo apprezzamento per Vedova Nera durante un evento dedicato ai fan di Avengers: Endgame.

Come noto, l’eroina ha deciso di sacrificarsi recuperando la Gemma dell’Anima durante l’ultimo capitolo dei Vendicatori, un gesto ritenuto di grande importanza dai fratelli Russo.

Come dichiarato nella traccia a commento del blockbuster appena uscito in formato digitale, “Vedova Nera ha una scelta, che è quella di donare la sua vita per riportare tutti quanti indietro, e questo è davvero il momento più eroico nella storia dell’Universo Marvel”.

In occasione del San Diego Comic-Con del 2019, Kevin Feige ha presentato Black Widow, il film stand-alone interpretato sempre da Scarlett Johansson che sarà ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Nel cast compariranno anche David Harbour nei panni del Guardiano Rosso, Florence Pugh nel ruolo di Yelena, O-T Fagbenle come Mason e infine Rachel Weisz che sarà Melina, mentre il villain è il criminale mercenario Taskmaster.

Circa la decisione di dedicare a Vedova Nera un film slegato dalla continuity cronologica dopo Avengers: Endgame, Kevin Feige ha affermato che “C’è sempre uno schema persino nelle scelte più curiose, e prendere decisioni in modi inaspettati ci diverte. Ci sono prequel che non rispondono a domande fondamentali, e poi ci sono quei prequel in cui si scoprono cose mai viste prima”.

Che ne pensate? L’attesa per Black Widow terminerà con l’uscita del film prevista per il 1° Maggio 2020, nel frattempo c’è chi ha pianto vedendo l’eroina in Endgame e chi vorrebbe il film su Vedova Nera come il migliore del MCU.