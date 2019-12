Black Widow: anche Kevin Feige conferma ufficialmente la timeline del film

Che Black Widow sarebbe stato un prequel era cosa scontata fin da dopo la visione di Avengers: Endgme, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale di Kevin Feige circa l'esatta collocazione temporale del film all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Dopo una prima conferma di Scarlett Johansson, che ne ha parlato nel corso della sua recente ospitata al Late Show di Stephen Colbert, anche Feige ha dichiarato a IGN - in un'intervista concessa nel corso del CCXP in Brasile - che Black Widow sarà ambientato subito dopo gli eventi narrati in Captain America: Civil War, in un periodo in cui a Natasha Romanoff non rimangono che pochi alleati dalla sua parte e in cui essere un supereroe è ormai illegale, se non registrato.

"E' stato circa quattro anni fa, mentre lavoravamo in contemporanea sia a Infinity War che a Endgame che sapevamo di voler concludere la sua storia nel modo più eroico possibile in Endgame, ma volevamo anche esplorare una parte della sua vita che non si era ancora vista. Occorreva a noi che vedessimo le sue avventure nei film degli Avengers, ma un sacco di cose sono successe tra quei film che non abbiamo mai visto, o sentito, o conosciuto. E con queste cose volevamo fare un film con Scarlett Johansson perché lei è già Natasha Romanoff, non volevamo una storia con una giovane Black Widow per tutto il film".

Nella pellicola, Natasha Romanoff avrà per la prima volta il ruolo di personaggio principale e aprirà ufficialmente la Fase 4 del MCU, collocandosi però in un momento ben preciso dell'universo pre-Thanos. Gli indizi di un collegamento con Avengers: Infinity War erano già stati notati nel trailer ufficiale.

Ricordiamo che la regia è stata curata da Cate Shortland mentre la sceneggiatura è firmata Jac Schaeffer. Il film arriverà negli Stati Uniti a partire dall'1 maggio 2020, mentre come spesso accade coi film Marvel Studios in Italia lo vedremo con qualche giorno d'anticipo, dal 29 aprile.