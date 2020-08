Black Widow, Kevin Feige aveva anticipato il film con Scarlett Johansson già 10 anni fa

Tra le pellicole più attese di questo sfortunato 2020, Black Widow dovrebbe finalmente arrivare nelle sale il prossimo novembre. La lavorazione del film è iniziata nel 2017 con un incontro tra Kevin Feige e la protagonista Scarlett Johansson, ma in realtà il presidente dei Marvel Studios aveva anticipato il progetto molti anni prima.

Nel 2020, prima ancora dell'uscita di The Avengers, Feige aveva infatti svelato la sua idea per una pellicola dedicata a Vedova Nera durante la promozione del Blu-ray di Iron Man 2. "Abbiamo già iniziato a parlare con Scarlett di uno stand-alone e abbiamo messo insieme alcune idee, ma prima pensiamo a The Avengers" aveva dichiarato il produttore in un'intervista con SuperHeroType.

Prima di ottenere un film tutto suo, la Johansson è apparsa in Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) e infine in Avengers: Endgame (2019), dove ha incontrato il destino che tutti conosciamo.

Tuttavia, i Marvel Studios non sono stati i primi a pensare di realizzare un film su Black Widow. I primissimi tentativi di portare il personaggio sul grande schermo risalgono infatti al 2004, quando Lionsgate acquisì diritti di Vedova Nera e affidato lo sviluppo di una pellicola a David Hayter (co-sceneggiatore di X-Men e Watchmen) e al produttore Avi Arad. All fine però lo studio rinunciò al progetto, e nel 2006 i diritti del personaggio tornarono in mano ai Marvel Studios.

