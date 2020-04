Black Widow, Kevin Feige anticipa il film con Scarlett Johansson

Il Patron dei Marvel Studios Kevin Feige torna a parlare del prossico cinecomic de MCU, Black Widow, con protagonista Scarlett Johansson.

Nel descrivere Black Widow Scarlett Johansson aveva utilizzato il termine "inaspettato", facendo riferimento anche all'operato di Kevin Feige.



Adesso è proprio Feige a riprendere lo stesso termine, e applicarlo alla stessa pellicola, tenendo conto del passato di Natasha: "Ha una backstory così ricca... Abbiamo fatto diverse allusioni in merito per tutta la saga, ma qui la tratteremo in maniera del tutto inaspettata. Ha avuto un bel da fare in questi anni - tra un film e l'altro - e alcune delle sue attività saranno di certo una sorpresa".



Black Widow sarà principalmente ambientato dopo gli avvenimenti di Captain America: Civil War, a seguito della fuga forzata del Team Cap e delle nuove disposizioni del governo sui supereroi, ma a quanto sembra potremmo scoprire molto di più sulla Vedova Nera da quando è apparsa per la prima volta in Iron Man 2.



Certo è che conosceremo la sua famiglia, e la Russia avrà un ruolo prominente nel film, come anche il villain Taskmaster.



La nuova data di uscita di Black Widow è stata programmata per il 6 novembre, e andrà a sostituire Gli Eterni, rimandati invece a febbraio 2021.