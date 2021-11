Black Widow, Jeremy Renner sulla scena post-credit: 'Mia nipote mi ha dato la colpa!'

La scena post credit di Black Widow anticipa grosse implicazioni per l'immediato futuro del Marvel Cinematic Universe, delle quali con molta probabilità farà le spese Occhio di Falco, il personaggio di Jeremy Renner.

L'attore, al centro del tour stampa dei Marvel Studios per l'uscita della nuova serie tv di Disney+ Hawkeye, disponibile sulla piattaforma di streaming on demand dal 24 novembre, ha finalmente commentato per la prima volta la sequenza che chiude Black Widow, film stand-alone con protagonista Scarlett Johansson: "Sono andato a vedere il film con mia nipote, e dopo quella scena mi ha guardato stupefatta: 'Zio Jeremy, ma che cosa hai fatto?!'. Io sapevo di non aver fatto assolutamente niente di niente, ma sono stato zitto. Non ho avuto alcuna reazione, mi sono limitato a guardare mia nipote e a riderle in faccia!".

Per chi se la fosse persa o per tutti i fan dalla memoria corta, la scena post-credit di Black Widow è ambientata nel presente - rispetto al film, che invece è ambientato appena dopo i fatti di Captain America: Civil War - e vede Yelena Belova (Florence Pugh) incontrarsi con Valentina Allegra de la Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) sulla tomba di Natasha, morta durante gli eventi di Avengers: Endgame. Qui il pubblico si rende conto che oggi, diversi anni dopo gli eventi di Black Widow, Yelena lavora per la misteriosa organizzazione di Valentina (che i fan hanno incontrato a più riprese in Falcon & The Winter Soldier) e in un colpo di scena finale la stessa Valentina svela a Yelena, mentendo, che Occhio di Falco è il responsabile della morte di Natasha.

La sequenza dunque è stata pensata per mettere Yelena Belova in rotta di collisione con Clint Barton, e infatti Florence Pugh avrà un ruolo fondamentale nell'imminente serie tv Hawkeye. Quali sono le vostre aspettative per l'incontro tra questi due personaggi? Ditecelo nei commenti.