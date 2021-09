Black Widow, Jamie Lee Curtis sostiene Scarlett Johansson contro la Disney

Nella disputa con la Disney, Scarlett Johansson adesso può annoverare tra i suoi sostenitori nientemeno che Jamie Lee Curtis. L'attrice, recentemente premiata a Venezia, ha mandato un messaggio alla collega, condividendo la sua battaglia con la major legata alla distribuzione dell'ultimo film MCU di cui è protagonista, Black Widow.

"Recentemente l'ho vista sul grande schermo nei panni di Vedova Nera, che si vendica di una figura potente che manipola (enfasi sull'uomo) le donne per farle combattere per lui. E poi ho visto la sua brillante risposta ad una manipolazione nella vita reale (stessa enfasi) quando ha intentato una causa per violazione del contratto contro lo studio, sostenendo che la decisione di distribuire il film contemporaneamente nelle sale e in streaming sostanziali perdite di danaro".



Jamie Lee Curtis è stata premiata con il Leone d'Oro alla carriera alla recente Mostra di Venezia e conosce a fondo il mondo del cinema hollywoodiano:"Che sia un'assassina con una coscienza, un'attrice con un centro emotivo o, avendo appena dato alla luce il suo secondo figlio, una madre feroce, il messaggio è chiaro: non fotterete questa mamma orsa".

A luglio Scarlett Johansson ha intentato una causa per l'uscita di Black Widow su Disney+; Johansson sostiene che la Disney abbia violato il contratto decidendo di distribuire il film anche in streaming, su Disney+ Premier Access.

L'attrice ritiene che la sua paga si basi fortemente sulle performance del film al botteghino e l'uscita in streaming non è conteggiata come box-office.

Scarlett Johansson ha ricevuto il sostegno anche di altri colleghi come Elizabeth Olsen e Denis Villeneuve.