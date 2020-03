Black Widow e l'irresistibile trailer mash-up con Aldo, Giovanni e Giacomo

Come già capitata in precedenza, l'utente di YouTube Stefano Baglio ha montato un irresistile trailer mash-up tra il prossimo film dei Marvel Studios, Black Widow, e le scene dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ribaltando completamente la trama del film con Scarlett Johnasson.

In questo nuovo ed esilarante contesto, il film prende il titolo di Così è la Widow, in riferimento al film del trio Così è la vita, anche se la trama che intelligentemente si interseca con quella della pellicola dei Marvel Studios è quella di Chiedimi se sono felice, dove la nomea di sciupafemmine di Aldo si è estesa anche alle Vedove nere della Marvel con queste che cercheranno vendetta nei confronti proprio del povero Aldo. Il filmato si conclude con un appello per incentivare le donazioni alla protezione civile italiane per continuare a sostenere la lotta al Coronavirus che sta dilagando nel mondo e che nel nostro paese ha portato all'attuale situazione di quarantena.

Stefano Baglio aveva già confezionato alcuni trailer con protagonisti scene del trio e i film della Marvel anche in mash-up con Avengers: Endgame.

Proprio a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, l'uscita di Black Widow è stata rimandata a data da destinarsi, e in molti, tra cui David Harbour, si sono espressi su una possibile uscita in digitale del film o sulla piattaforma Disney+. "Non vedo l'ora di vedere Black Widow, se saremo mai in grado di distribuire quel film. Mi piacerebbe poter vederlo, ancora non ne ho avuto la possibilità. Ho visto alcune cose in fase di produzione e sembra davvero buono. E poi ovviamente ero lì quando lo stavamo girando e ne sono davvero entusiasta. Ma vorrei vederlo da solo. Diavolo, lo guarderei su Disney+".

I Marvel Studios starebbero considerando l'opzione e alcuni insider sospettano che il film possa davvero arrivare in streaming.