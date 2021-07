Black Widow, la nostra intervista a David Harbour: da Stranger Things al MCU

Mentre su Disney+ è disponibile il quinto episodi di Loki, oggi debutta nelle sale italiane Black Widow, l'attesa pellicola con Scarlett Johansson che avrà il compito di inaugurare la Fase 4 cinematografica del Marvel Cinematic Universe a due anni di distanza dalla conclusione dell'Infinity Saga.

In occasione del suo arrivo al cinema, abbiamo avuto il piacere di intervistare i membri del cast David Harbour e O.T. Fagbenle. Il primo noto per il ruolo di Hopper in Stranger Things e per il reboot di Hellboy, nel film di Cate Shortland veste i panni di Red Guardian, la controparte russa di Captain America, mentre il secondo impersona l'agente dello SHIELD Rick Manson.

Come sempre, potete trovare il video dell'intervista all'interno di pagina o su Everyeye Plus, il canale YouTube di Everyeye.it dedicato al mondo dei film al cinema, degli anime e delle serie TV con approfondimenti, news, trailer e curiosità sul mondo dell'intrattenimento.

Vi ricordiamo che il cast di Black Widow include anche Florence Pugh nei panni di Yelena Belova (già confermata anche nella serie Hawkeye con Jeremy Renner) e Rachel Weisz nel ruolo di Melin Vostokoff.



Che aspettative avete nei confronti del film? Fatecelo sapere nei commenti. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Black Widow.