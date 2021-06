Black Widow, all'inseguimento di Scarlett Johansson e Florence Pugh in un video dal film

Manca ancora qualche settimana prima dell'arrivo di Black Widow sugli schermi, ma Scarlett Johansson e Florence Pugh ci ricordano quanto sarà alto il tasso adrenalinico del nuovo film dei Marvel Studios in questa nuova clip in italiano.

"Allora hai un piano, o devo solo mettermi al riparo?" chiede una piuttosto seccata Yelena mentre il nemico sta cercando di farle fuori.

"Il mio piano era di scappare in auto!" risponde allora Natasha, che nel frattempo cerca in tutti i modi di seminare l'inseguitrice.

"Il tuo piano fa schifo" sentenzia infine Yelena, prendendo in mano la situazione.

Un "semplice" scambio di battute tra sorelle in quello che (non) è sicuramente il momento più adatto per riconnettere dopo essere state separate così a lungo, ma che può darci un'idea di come sarà la dinamica che si verrà a creare tra la Vedova Nera che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, Natasha Romanoff, e colei che sappiamo già che ne porterà avanti l'eredità, Yelena Belova.

Ma cosa accadrà nel frattempo?

"Nello spy thriller ricco d'azione firmato Marvel Studios, Natasha Romanoff alias Vedova Nera tira le somme sulla sua parte più oscura, quando incappa in una pericolosa cospirazione legata al suo passato. Perseguitata da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggerla, Natasha deve affrontare il suo passato da spia e le relazioni spezzate che si è lasciata alle spalle molto prima di diventare un'Avenger".

Black Widow arriverà a luglio al cinema e su Disney+ con Accesso VIP.