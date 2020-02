Black Widow, iniziate le riprese aggiuntive: Scarlett Johansson mostra un nuovo look

La sessione di riprese aggiuntive per Black Widow è appena iniziata a Los Angeles e una nuova foto dal set ha rivelato il nuovo look di Scarlett Johansson per il prossimo film Marvel Studios.

Prima del cambio d'abito e il salto al Dolby Theatre per la 92esima edizione degli Academy Awards, l'attrice candidata a ben due premi Oscar si è fermata agli studios per qualche scatto extra che servirà a completare il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, per il quale evidentemente sono ancora necessari dei ritocchi.

Secondo quanto riferito, la sequenza filmata riguarda alcune inquadrature di un inseguimento in auto, con la Johansson che si è dovuta mettere alla guida di un'Audi nel centro città. L'attrice ha mostrato anche una nuova acconciatura, che potete vedere nella foto in calce all'articolo.

Diretto da Cate Shortland su una sceneggiatura scritta da Eric Pearson e basata a sua volta su un soggetto di Jac Schaeffer e Ned Benson, Black Widow vanterà nel cast anche David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 29 aprile.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo allo splendido easter-egg legato ai fumetti che è stato inserito nel nuovo spot ufficiale del film.