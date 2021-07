Black Widow, l'identità di Taskmaster e il riferimento a The Avengers: parla l'autore

Intervistato da Comicbook.com dopo l'uscita di Black Widow, nuovo film Marvel con Scarlett Johansson attualmente in programmazione anche nelle sale italiane, lo sceneggiatore Eric Pearson (Thor: Ragnarok) ha commentato la sorprendente scelta riguardo l'identità di Taskmaster.

Come saprete se avete visto il film, il camaleontico villain si è rivelato essere la figlia scomparsa dell'antagonista principale, Dreykov, e non il Tony Masters dei fumetti Marvel. "Tony Masters non sembrava adatto a questa storia. E nel frattempo è emerso il mistero della figlia di Dreykov, con un incidente che va storto, e l'idea del controllo mentale e la ricostruzione del cervello umano nella Stanza Rossa" ha spiegato l'autore. "L'idea di un incidente che va storto con una persona amata e la sua mente che viene ricostruita trovando qualcosa di nuovo, trovando dei riflessi fotografici. Ci sembrava una buona aggiunta da fumetto Marvel a un thriller si spionaggio altrimenti troppo radicato al materiale originale."

Nel corso della chiacchierata, Pearson ha poi confermato che il modo in cui Natasha riesce a raggirare Deykov è un riferimento diretto a The Avengers, nello specifico alla scena in cui Black Widow riesce a far rivelare a Loki il suo piano di scatenare Hulk ("Grazie per la collaborazione"). "Si lo era. Abbiamo discusso del fatto che questo film dovesse essere molte cose diverse, e una di queste era un addio appropriato a Natasha Romanoff dopo il suo sacrificio finale in Avengers: Endgame, dove ha fato la sua vita per salvare metà dell'universo. Quindi non volevamo solo esplorare ulteriormente la sua personalità, ma volevamo anche inserire alcuni dei suoi momenti migliori", ha aggiunto.

