Black Widow, l'idea per QUELLA scena è stata ispirata da David Harbour

David Harbour ha dichiarato di aver avuto in prima persona l'idea per una scena emozionante di Black Widow che vede protagonista Florence Pugh. Parlandone con Insider, Harbour ha spiegato che il team creativo aveva scelto la canzone American Pie di Don McLean per una parte della colonna sonora e la sequenza doveva svolgersi diversamente.

Non proseguite nella lettura della news se non volete incorrere in spoiler di Black Widow.



Secondo copione, dopo la fuga di Yelena, arrabbiata con la sua famiglia, la sua figura paterna avrebbe dovuto cercare di raggiungerla senza riuscirci.

Invece di terminare la sequenza con una nota silenziosa, Harbour ha suggerito di inserire la canzone come un richiamo emotivo ai loro trascorsi in Ohio. Questa scelta sembra aver funzionato perché il pubblico ha risposto a quel frangente con post positivi sui social media. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Black Widow.



"Il mio personaggio sta cercando di essere un padre, e alla fine fallisce. Nella sceneggiatura dice qualcosa e se ne va. Ho sentito che ci doveva essere qualcosa di un po' più profondo" ha spiegato Harbour.

"Dissi 'non sarebbe interessante se in America, quando Yelena era piccola e terrorizzata per essere stata portata via dalla sua famiglia, il Guardiano Rosso la mettesse in macchina e andasse in giro a suonare American Pie? Da quel momento in poi dice a suo papà di mettere il nastro".

Una scelta interessante che Harbour ha deciso di condividere con il team durante la lavorazione del film.



Nel frattempo Black Widow spinge il box-office con un esordio davvero con il botto.