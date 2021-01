Black Widow, ci sarà anche Hawkeye? Jeremy Renner lascia un indizio su Twitter

Black Widow ci darà modo di salutare definitivamente la già archiviata Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, permettendoci di dire addio nel modo migliore alla Natasha Romanoff di Scarlett Johansson e chiarendo, chissà, anche qualche punto dell'universo Marvel toccato solo di sfuggita nei film precedenti: la missione di Budapest, ad esempio.

L'evento era stato spesso nominato da Natasha e Clint Burton, diventando una base per battute ricorrenti tra i due personaggi ma lasciando intendere un coinvolgimento di entrambi in qualcosa che non era mai stato chiarito del tutto: stando alle ultime novità, però, sembra decisamente probabile che nel film si torni finalmente sull'argomento.

Già da qualche tempo si vociferava che il personaggio di Jeremy Renner potesse far parte di Black Widow: la foto postata oggi dall'attore, in cui lo si vede intento a registrare qualcosa di non ben definito con indosso il berretto ufficiale del film, suona quindi come una vera e propria conferma. "Oggi si registra una storia molto speciale" scrive la star di Hawkeye: di cosa si tratterà? Lo scopriremo sicuramente tra qualche tempo!

In attesa di ulteriori ragguagli, intanto, ecco cos'ha risposto Kevin Feige alle voci su un nuovo rinvio di Black Widow; vediamo, invece, quali film con Scarlett Johansson recuperare in attesa di Black Widow.