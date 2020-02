Black Widow, guardate questo nuovo clamoroso poster ufficiale per il film Marvel Studios

Pochi minuti fa è stato pubblicato un nuovo poster internazionale per l'imminente film Black Widow, stand-alone dei Marvel Studios con protagonista Scarlett Johansson, che torna presumibilmente per l'ultima volta nei panni di Natasha Romanoff.

Come al solito potete dare un'occhiata (e scaricare) l'immagine in calce all'articolo.

Nel thriller di spionaggio del Marvel Cinematic Universe, ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, la Vedova Nera dovrà affrontare le parti più oscure del suo passato quando una pericolosa cospirazione legata alla sua precedente vita nel KGB torna a perseguitarla. Inseguita da una task force che non si fermerà davanti a nulla pur di catturarla, Natasha si ritroverà faccia a faccia con la sua vecchia vita e i suoi vecchi affetti appartenenti ad un mondo abbandonato molto prima di diventare una degli Avengers.

La protagonista del film sarà Scarlett Johansson, e insieme a lei troveremo diverse new entry del MCU come Florence Pugh nel ruolo di Yelena, David Harbour in quello di Alexei/Red Guardian e Rachel Weisz in quello di Melina. Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, con la Johansson come produttrice esecutiva, Black Widow sarà il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 29 aprile.

Nel cast anche O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone e Olivier Richters.

Per altri approfondimenti guardate il nuovo look di Natasha dalle riprese aggiuntive attualmente in corso e scoprite quanto indietro nel tempo si spingerà il film attraverso la tecnica narrativa del flashback.