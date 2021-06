Black Widow, guardate il nuovissimo poster del film con protagonista Scarlett Johansson

Scarlett Johansson è protagonista di un nuovissimo poster promozionale di Black Widow, il film dei Marvel Studios che esplorerà il passato dell'Agente Romanoff e non solo.

Manca sempre meno all'arrivo del film dedicato a Black Widow sugli schermi, e mentre il dilemma principale sarà guardarlo a casa (tramite Accesso VIP su disney+) o vederlo sul al cinema, questo nuovo poster ci ricorda che nel secondo caso è disponibile anche l'opzione IMAX.

Black Widow segnerà infatti il ritorno sul grande schermo del Marvel Cinematic Universe, che è dall'uscita di Spider-Man: Far From Home che mancava dalle sale cinematografiche, mentre ha invece popolato il piccolo schermo prima con l'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., e poi con le prime serie tv di produzione Marvel Studios, WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier (mentre tra poche ore sarà il turno di Loki).

E come recita la sinossi ufficiale del film con Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz e O-T Fagbenle "Nello spy thriller ricco d'azione firmato Marvel Studios, Natasha Romanoff alias Vedova Nera tira le somme sulla sua parte più oscura, quando incappa in una pericolosa cospirazione legata al suo passato. Perseguitata da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggerla, Natasha deve affrontare il suo passato da spia e le relazioni spezzate che si è lasciata alle spalle molto prima di diventare un'Avenger".