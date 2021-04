Black Widow, ecco quanto potrebbe guadagnare il film grazie alla nuova data d'uscita

Il COVID ci ha costretto a un 2020 senza film del MCU, ma il 2021 dovrebbe mettere a posto le cose a partire da Black Widow, la cui uscita è prevista ora per il prossimo luglio. E proprio questo ultimo slittamento sarebbe portatore di grandi benefici economici per la pellicola con protagonista Scarlett Johansson.

Dopo quasi un anno di attesa, Black Widow avrebbe dovuto fare il suo arrivo nelle sale nelle prossime settimane, ma ancora una volta Disney ha deciso di posticiparne l'uscita per permettere al maggior numero di persone di recarsi al cinema in sicurezza, aggiungendo inoltre l'opzione Premier Access di Disney+ per chi preferisse godersi il film dal divano di casa propria.

Black Widow uscirà dunque a luglio 2021, e la mossa potrebbe aver giovato alla pellicola e alla compagnia più di quanto potremmo pensare.

Secondo il sito The Observer, infatti, le analisi di boxoffice hanno stimato un guadagno più che triplicato rispetto per il film rispetto a ciò che ne avrebbe ricavato se avesse mantenuto la precedente data d'uscita, portando le proiezioni a circa 170 milioni di dollari solo a livello domestico.

"Per quanto riguarda Marvel e altri film che sono stati posticipati a questa estate, il rinvio può solo aver beneficiato a questo punto, dato che la scienza delle cose prevede un rafforzamento dell'industria cinematografica per allora. Ed è una notizia eccellente per i blockbuster, considerando gli alti budget richiesti per la loro realizzazione oggigiorno" ha affermato Jeff Bock, Senior Box Office Analyst per Exhibitor Relations.

E considerando il piano vaccini attualmente in corso negli Stati Uniti e la parziale riapertura delle sale cinematografiche, non è da escludere che, se tutto procede per il meglio, i numeri reali possano anche superare le stime. Ma per scoprirlo, non ci resta che attendere la stagione estiva.