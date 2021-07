Black Widow, godetevi il trailer onesta del cinecomic Marvel Studios

In tempi davvero stretti, quasi da record, i ragazzi di Screen Junkies hanno confezionato e pubblicato il trattamento honest trailer del Black Widow di Cate Shortland, primo cinecomic della Fase 4 del MCU finora uscito e tra i titoli più chiacchierati e discussi del momento anche a causa degli incassi non proprio positivi.

Come al solito, trovate il trailer in alto in tutto il suo sarcasmo. Siete d'accordo con le parole (seppure spesso ironiche) dell'honest trailer? Fatecelo ovviamente sapere nei commenti.



Nei giorni scorsi Kevin Feige aveva parlato del futuro nel MCU di David Harbour e Rachel Weisz. Anche l'interprete di Red Guardian è molto legato alla scena della cena in Black Widow. "Ci siamo tutti innamorati l'uno dell'altro e ci siamo perdonati l'un l'altro in un modo strano" ha raccontato a Cinemablend. "Voglio dire, ci siamo divertiti davvero insieme. Quella scena della tavolata... C'è una versione di quella scartata al montaggio così buffa, quando parlo di Babbo Natale, ci sono tutte queste storie della nostra storia insieme come famiglia, quando, sai, penso che Yelena doveva avere tre anni, sei o qualcosa del genere... voglio dire, tutta questa roba che avevo semplicemente improvvisato."



Black Widow è attualmente disponibile in Accesso VIP su Disney+ e anche per la visione sul grande schermo.