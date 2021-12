Black Widow: quale futuro per Yelena Belova di Florence Pugh dopo il finale di Hawkeye?

Il finale di Hawkeye ha lanciato lo spin off Echo, ma anche lasciato tantissime porte aperte per il futuro della Yelena Belova di Florence Pugh nelle prossime puntate della saga in perpetuo sviluppo del Marvel Cinematic Universe.

Sebbene la controversa scena post credit di Hawkeye non abbia fornito alcun indizio sulla prossima apparizione del personaggio, la serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld ha dedicato parecchio tempo allo sviluppo di Yelena, e i fan di Black Widow hanno avuto modo di apprezzare ancora di più il personaggio interpretato da Florence Pugh.

Nel corso delle puntate di Hawkeye, infatti, gli spettatori hanno appreso che Yelena era stata assunta da Eleanor Bishop, madre di Kate, per eliminare Clint Barton, e di conseguenza si è potuto dedurre che Valentina Allegra de la Fontaine, per la quale Yelena lavora, ha passato l'incarico alla ex Vedova Nera della Stanza Rossa solo in qualità di intermediario (dunque la Contessa non aveva nulla di personale nei confronti di Clint Barton, era solo stata contattata dalla sua cliente, Eleanor Bishop). Comunque alla fine non ci sono state conseguenze per Occhio di Falco, dato che Yelena ha appreso la verità su Natasha e ha accettato la sua morte, rendendosi conto che Clint non avrebbe mai fatto nulla di male a sua sorella.

L'ultima volta che vediamo Yelena in Hawkeye, la sorella di Natasha si sta congedando da Clint dopo un drammatico ed emotivo confronto finale: ciò lascia ogni dettaglio sul suo futuro ritorno nel MCU avvolto dal mistero. In Hawkeye del resto non c'è nessun vero indizio su come proseguirà la storia di Yelena, a parte il fatto che adesso i fan sanno che Valentina Allegra de Fontaine ha assunto la nuova Vedova per diversi lavori prima e dopo il Blip. E' molto probabile che la sorella di Natasha voglia delle spiegazioni dalla sua datrice di lavoro (ma come anticipato sopra, c'è una spiegazione per ciò che ha detto la Contessa nella scena post credit di Black Widow) ma al momento della stesura di questo articolo non si sa nulla sul futuro di Yelena Belova e di Valentina Allegra.

La maggior parte dei fan è convinta del futuro arrivo di una nuova squadra di supereroi, i Thunderbolts o gli Young Avengers, e di certo il reclutamento di Yelena e di John Walker da parte di Valentina è un forte indizio in tal senso. Purtroppo, non c'è modo di sapere in questo momento quando esattamente vedremo di nuovo Yelena, o in quale progetto futuro spunterà fuori. L'unico altro indizio potrebbe essere rappresentato dal misterioso progetto che Scarlett Johansson sta sviluppando coi Marvel Studios in qualità di produttrice, ma anche in questo caso i dettagli sono praticamente inesistenti.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.