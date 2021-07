Black Widow, quale sarà il futuro di Taskmaster nel MCU? Parla l'interprete

Se avete già visto Black Widow di Cate Shortland al cinema o in Accesso VIP su Disney+, saprete già senz'altro chi si cela dietro la maschera di Taskmaster, villain del cinecomic con protagonista Scarlett Johansson, ma se ancora non avete avuto modo di visionare il film allora l'invito è di non proseguire oltre.

Da qui in avanti ci sono GROSSI SPOILER SU TASKMASTER.



Come sappiamo, la vera identità di Taskmaster è quella di Antonia Dreykow, figlia del fautore Progetto Stanza Rossa creduta morta e trasformata invece in arma vivente dallo stesso padre. Alla fine di Black Widow, Natasha Romanoff riesce a liberare però Antonia dal condizionamento, dandole sostanzialmente la libertà. Ma quale sarà il suo futuro nel MCU? La rivedremo ancora?



L'interprete di Antonia, Olga Kurylenko, ne ha discusso con Murphy's Multiverse, dichiarando:



"Purtroppo non so se tornerò in futuro. Non dipende da me. Dovreste chiedere alla Marvel. Se lo farò, ovviamente sarebbe fantastico sapere di più sul personaggio, anche perché in Black Widow è stata appena introdotta. Non c'è tempo di approfondire e nessuna storia da sviluppare. Il fatto è che c'è davvero molto da esplorare sul personaggio".



Cosa ve ne pare? Vi è piaciuto l'arco narrativo di Taskmaster? E il film? Ditecelo come sempre nei commenti.