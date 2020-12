Black Widow: dai fumetti svelato un retroscena da Avengers: Age of Ultron

Nell'ultimo numero a fumetti della serie su Black Widow è stato svelato un particolare che ci riporta indietro agli eventi narrati nel corso di Avengers: Age of Ultron, il secondo crossover targato Marvel Cinematic Universe diretto da Joss Whedon e che mette al centro proprio la figura della Vedova nera interpretata da Scarlett Johansson.

Tra le pagine a fumetti di Black Widow #4, vediamo l'eroina protagonista cercare di tenere al sicuro la propria famiglia mentre gli uomini del Weeping Lion provano a ucciderla all'inizio della storia. Con i ricordi, quindi, Natasha pensa a chi potrebbe avercela con lei al punto da volerla togliere di mezzo e così uno dei sospetti è proprio Ultron.

Questo ci fa tornare indietro al momento in cui venne catturata da Ulton in Avengers: Age of Ultron, che anche in quell'occasione molto tempo prima non aveva granché senso per il villain catturare un personaggio come Natasha, se non all'unico scopo di avere un pubblico per i suoi articolati monologhi e discorsi.

Anche nel caso di questa storyline a fumetti, infatti, non ha molto senso la presenza di Ultron tra i principali sospetti nella mente di Natasha e proprio per questo potrebbe essere un rimando scherzoso al film di Whedon da parte delle autrici Kelly Thompson e Elena Casagrande.

Black Widow dovrebbe debuttare in sala il prossimo maggio, sperando non si debba far fronte ad ulteriori slittamenti. Certo è, comunque, che potremo goderci il film sul grande schermo: recentemente è stato infatti confermato che Black Widow non arriverà su Disney+; la nostra Scarlett, dal canto suo, si è detta contenta che Marvel abbia aspettato tanto per Black Widow.