Black Widow e il folle crossover con Venom: guardate la fan-art con Scarlett Johansson!

Mancano pochi giorni all'arrivo di Black Widow, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, con Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff, nel primo film dedicato all'iconico personaggio MCU. Nelle ultime ore sui social è comparsa una fan art crossover davvero inquietante che mostra Romanoff convivere con il simbionte di Venom.

Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, Black Widow seguirà le vicende di Natasha mentre si ricongiunge con persone del suo passato per abbattere Taskmaster e la Red Room. Il film potrebbe essere l'ultima apparizione di Scarlett Johansson nel Marvel Cinematic Universe prima di passare il testimone a Florence Pugh, che interpreta Yelena Belova. Se conoscete poco l'attrice di Piccole donne ecco 5 film con Florence Pugh da non perdere.



Il personaggio di Eddie Brock tornerà invece a fine anno con il sequel di Venom, diretto da Andy Serkis, con l'ingresso di Woody Harrelson tra i protagonisti nel ruolo del celebre villain Carnage.

Il film vedrà Venom e Carnage affrontarsi testa a testa, con il ritorno di Tom Hardy nel ruolo che gli fu affidato già nel film precedente diretto da Ruben Fleischer.

La fan art mostra Natasha con gli occhi neri che sta per essere inglobata dal simbionte; metà della testa del personaggio è ricoperta dalla pelle nera di Venom, con i denti che stanno gradualmente iniziando a formarsi sulla sua bocca.

Al momento Venom non è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe a causa degli annosi problemi di diritti che separano i personaggi di Spider-Man di proprietà Sony dai Marvel Studios di proprietà Disney.



Se volete saperne di più leggete la nostra recensione di Black Widow.