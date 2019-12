Black Widow, per Florence Pugh Yelena non diventerà la nuova Vedova Nera

Già mesi prima dell'uscita del trailer ufficiale di Black Widow, i fan del Marvel Cinematic Universe avevano iniziato a speculare sul fatto che nel corso del film Yelena Belova avrebbe raccolto da Natasha Romanoff l'identità di nuova Vedova Nera.

Sono tantissimi ad esserne convinti, soprattutto considerato che grazie alla sua giovane età la co-protagonista Florence Pugh potrebbe rimpiazzare la star Scarlett Johansson per il post-Avengers: Endgame, ma in una recente intervista promozionale è stata proprio l'attrice britannica a tentare di smontare questa diffusa teoria, nata soprattutto perché nei fumetti Yelena Belova ha assunto il ruolo di seconda Vedova Nera.

"Non è affatto così", ha detto l'attrice a Uproxx quando gli è stato chiesto se Black Widow servirà come passaggio di torcia. "E lo dico in tutta onestà, di certo mentre lo stavamo girando non ci è sembrato un passaggio di testimone. E penso che la regia, il sentimento e l'atmosfera dietro questo progetto abbiano davvero cercato di fare una storia complicata e dolorosa. E rendere giustizia a questo personaggio, perché molti fan stavano aspettando un suo film stand-alone. Penso che molte persone apprezzeranno questa storia".

L'attrice ha continuato:

"Cate [Shortland, la regista, ndr] ha fatto un ottimo lavoro nel mostrare queste due ragazze e, suppongo, affrontare la loro storia e il loro dolore. La direzione era più su questo fronte. Ma sono felice che la gente abbia apprezzato il trailer e non vedo l'ora di vedere il film."

E' chiaro che Florence Pugh debba ovviamente tenere la bocca cucita su ogni eventuale futuro sviluppo, e aspettatevi frasi da protocollo per tutta la durata della campagna pubblicitaria del film. Tuttavia, Kevin Feige in persona ha dichiarato che Black Widow avrà un ruolo importante nell'impostare il futuro del MCU, quindi fino a che non saremo smentiti ci sentiamo di continuare a sostenere la teoria secondo cui Yelena Belova tornerà anche dopo il film in uscita ad aprile 2020.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti scoprite i numerosi riferimenti a Metal Gear Solid di Hideo Kojima nel trailer del film Marvel Studios.