Black Widow, Florence Pugh ci teneva davvero tanto a essere nel cast

Il 2019 di Florence Pugh è stato un anno straordinario. Dopo aver recitato in Fighthing with my family, l'attrice ha recitato in due film come Midsommar e Little Women, in corsa per l'Oscar. E il 2020 non sarà da meno, dato che l'attrice debutterà nel Marvel Cinematic Universe con Black Widow.

Il film diretto da Cate Shortland, la cui uscita è prevista per maggio, darà il via alla Fase 4 del MCU. Sarà ambientato tra gli eventi di Civil War e Infinity War e rivelerà l'altra famiglia di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), gettando anche nuova luce su Endgame secondo Kevin Feige.

Florence Pugh sarà Yelena Belova, sorella di Natasha, ma ha già detto che non diventerà la nuova Vedova Nera. Intervistata da Cinema Blend in occasione dell'imminente uscita di Little Women, l'attrice ha parlato anche della sua esperienza nell'universo Marvel, e di cosa l'abbia spinta ad accettare il ruolo.

"Ho adorato la sceneggiatura, e adoro Cate Shortland. E penso che tutto ciò che hanno cercato di fare con quel film sia renderlo il più doloroso, reale e grintoso possibile, ed è stato esattamente così che lo abbiamo realizzato."

Anche se i dettagli della trama sono ancora avvolti dal mistero, sembra che la sceneggiatura scritta da Jac Schaeffer e Ned Benson sia davvero esplosiva. Per molto tempo la Vedova Nera è stata l'unica supereroina nel Marvel Cinematic Universe, e nel gruppo degli Avengers ha avuto strette connessioni soprattutto con Tony Stark e Bruce Banner. Il suo sordido passato non è stato però mai approfondito, e la cosa avverrà presumibilmente con il primo stand-alone a lei dedicato.

Per scoprire tutto il resto bisognerà aspettare il 1° maggio 2020, data di uscita di Black Widow.