Black Widow, Florence Pugh racconta un dolce aneddoto sulla figlia di Scarlett Johansson

Dopo una lunga attesa, Black Widow è finalmente approdato al cinema, e durante il tour promozionale del film, Florence Pugh ha rivelato un retroscena davvero "dolce" che riguarda anche la figlia di Scarlett Johansson.

Non solo bravissime e bellissime, ma le due protagoniste di Black Widow Scarlett Johansson e Florence Pugh hanno dimostrato in più occasioni di essere anche simpaticissime, e ogni volta che si parla con loro della lavorazione del film, ci scappa sempre qualche divertente aneddoto, come il singolare modo in cui le due attrici sono diventate amiche sul set di Black Widow.

Così quando durante una recente con IMDb è stato chiesto alle due interpreti "qual è stato il vostro momento preferito sul set di Black Widow?", questa è stata la risposta...

Florence Pugh: "Siamo state legate in sella a una moto nella caluria estiva di Budapest per qualcosa come 5 ore" facendo riferimento alla scena dell'inseguimento vista anche in numerose clip.

Scarlett Johansson: "E per legate intende letteralmente attaccate alla moto con delle imbracature. Eravamo praticamente l'una appiccicata all'altra".

Pugh: "Non potevamo nemmeno andare al bagno".

Johansson: "Florence era lì, dietro di me, e cercavamo di passare il tempo [tra un ciak e l'altro] con conversazioni tipo 'Quindi tu mai stata a un campeggio estivo?' o roba del genere... E lei faceva cose davvero irritanti lì dietro, come spostarmi una ciocca di capelli".

Pugh: "Sì, è vero, ma era un modo per intrattenerci e tenere alto il morale. E poi c'era la figlia di Scarlett che continuava a portarci del gelato, perché faceva veramente caldo. Ma Scarlett non può mangiare latticini e prodotti caseari, e quindi era particolarmente irritata per il fatto che io potessi mangiare del delizioso gelato e lei no".

