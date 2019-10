Black Widow, Florence Pugh parla dei combattimenti contro Scarlett Johansson

Nel corso di un'intervista promozionale, Florence Pugh ha parlato del ruolo della sua "sorella maggiore" Scarlett Johansson in Black Widow, primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

La prima esperienza della giovane attrice britannica con gli stunt su un set cinematografico risale a qualche mese fa con Una Famiglia al Tappeto di Stephen Marchant, uscito nel 2019, ma di certo interpretare Yelena Belova per i Marvel Studios è stato ben più impegnativo.

"E' stata la cosa più bella del girare questo film", ha detto la Pugh. "Gli stunt prevedevano queste due super-spie letali che dovevano muoversi ad una velocità incredibile e combattere l'una contro l'altra".

Il 2019 è stato un anno a dir poco felice per la neonata star, esplosa con l'acclamato Lady Macbeth del 2017 e vista quest'anno nell'horror Midsommar di Ari Aster, con Piccole Donne di Greta Gerwig in arrivo a dicembre. Tra questi due film è entrata a far parte del MCU, opportunità per la quale è sia grata che entusiasta.

"Black Widow è un'altra cosa incredibile per la quale sono riuscita ad ottenere una parte, il che è totalmente folle. Ho trascorso un'estate straordinaria con Scarlett, che mi ha illustrato in dettaglio tutto questo incredibile universo narrativi ... ci siamo divertite così tanto a girare il film, e la cosa divertente è stata che picchiarla dalla mattina alla sera e diventare sua amica è stato un processo molto naturale".

La Pugh ha confermato che Natasha Romanoff e Yelena avranno un legame molto forte nel film, legame che è nato nella Stanza Rossa della Madre Russia. Tuttavia, se le daranno di santa ragione. “Hanno certamente una relazione fraterna. Condividono lo stesso dolore, condividono le stesse battaglie; si irritano a vicenda, si amano; si muovono allo stesso modo; certamente se la battono ad arme pari."

Per quanto riguarda l'ingresso nel franchise dei Marvel Studios: "La cosa più bella per me è che tutti sul set sono pronti a fare qualsiasi cosa di cui hai bisogno. Avevo amato le scene di lotta per Una Famiglia al Tappeto, ed è stato divertente imparare tutti questi nuovi stunt, più lunghi e complessi. Fondamentalmente è il loro lavoro insegnarti come essere migliore ... ma è stato incredibile essere circondata da tutte queste persone dal talento straordinario reclutate da ogni parte del mondo e che sono gli esperti maggiori di kickbox, lotta con i coltelli e cose del genere. E' una cosa bizzarra e unica."

Black Widow uscirà a maggio 2020, e secondo alcune dichiarazioni della Johansson sarà il primo capitolo di un nuovo franchise, incentrato probabilmente sul personaggio della Pugh, destinata a diventare la nuova Vedova Nera della prossima formazione di supereroi che rimpiazzerà gli Avengers.

