Black Widow: Florence Pugh mozzafiato nelle foto scattate durante il press tour del film

Mancano meno di due mesi all'uscita di Black Widow nelle sale cinematografiche di tutto il mondo (e in streaming su Disney+) ma il press tour delle varie star del cast coinvolte è già iniziato da un po' di tempo e Florence Pugh sta continuando ad aggiornare i propri fan e follower su Instagram con foto provenienti proprio dall'attività stampa.

L'attrice pronta a esordire nel Marvel Cinematic Universe ha infatti postato alcuni scatti durante l'attività stampa promozionale per Black Widow, informando proprio della partenza del press tour: "La squadra è tornata ed è più pronta che mai, il tour stampa di Black Widow è partito veramente".

Black Widow è il film che sancirà l'arrivo al cinema della Fase 4 dei Marvel Studios. Previsto per un'uscita al cinema nell'aprile 2020 il cinecomic fu rinviato a data da destinarsi a causa della pandemia di coronavirus e adesso uscirà finalmente nelle sale il prossimo luglio.

La Fase 4 dei Marvel Studios esordirà ufficialmente al cinema in Italia il prossimo 7 luglio con l'arrivo in sala di Black Widow che due giorni dopo, il 9 luglio, arriverà anche in streaming su Disney+ con Accesso VIP, ovvero pagando un sovrapprezzo oltre all'abbonamento mensile alla piattaforma. A causa dei rinvii della pellicola, la Fase 4 ha già esordito prima sul piccolo schermo grazie a WandaVision e The Falcon & the Winter Soldier e il prossimo giugno continuerà con Loki, la serie con protagonista Tom Hiddleston.

Da tempo si rincorrono i rumor su un possibile collegamento di Black Widow con The Falcon & The Winter Soldier, con il personaggio di Julia Louis-Dreyfus che potrebbe apparire nel film.

Come anticipato Black Widow arriverà prima al cinema, il 7 luglio 2021, e poi in streaming su Disney+ il 9 luglio seguente.