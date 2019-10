Black Widow: Florence Pugh mostra un gadget di Yelena Belova sui social

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato che Florence Pugh ha completato le riprese di Black Widow, nuovo film Marvel Studios incentrato sulle avventure in solitaria della Natasha Romanoff di Scarlett Johansson.

La giovane attrice inglese, adesso, è comparsa sulla sua pagine Instagram per ringraziare la troupe e i colleghi, postando anche la foto di un anello con le iniziali del suo personaggio, Yelena Belova.

Potete trovarla come al solito in calce all'articolo, insieme al messaggio di ringraziamento della Pugh. Qui sotto, invece, la traduzione:

"Yelena Belova, che signora. Grazie per l'estate indimenticabile. 5 mesi di calci, capelli sporchi, prendere David per il naso, luoghi meravigliosi e un'incredibile quantità di belle persone di talento che lavorano instancabilmente ogni giorno per dare il meglio possibile. E, naturalmente, la gioia di guardare la Vedova Nera in persona, perfetta e assolutamente magica. Grazie. YB passo e chiudo!"

Secondo i rumor, lo ricordiamo, al termine del film stand-alone, ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War e quindi molto prima di Avengers: Endgame, la Belova diventerà la nuova Vedova Nera, raccogliendo l'eredità lasciata da Natasha.

Voi cosa ne pensate? In un ipotetico futuro nuovo gruppo di supereroi, vedremo una seconda Vedova Nera? Ditecelo nei commenti.

Altre indiscrezioni parlano dell'esordio dei Thunderbolts, grazie alla presenza di William Hurt in Black Widow.