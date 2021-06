Black Widow, Florence Pugh: 'Mi sono ispirata a Charlie's Angels'

Quando si pensa a film action interamente al femminile il pensiero va immediatamente a Charlie's Angels: possibile, dunque, che il film con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu (nonché il recente remake firmato Elizabeth Banks) sia stato d'ispirazione anche per il Black Widow del Marvel Cinematic Universe?

A rispondere alla domanda è stata Florence Pugh, che già recentemente ha parlato delle tematiche che verranno affrontate in Black Widow: secondo l'attrice i due film hanno davvero poco in comune, ma al tempo stesso si dice convinta che Charlie's Angels sia stato per lei una fonte d'ispirazione molto importante per approcciarsi al suo personaggio.

"È una domanda molto interessante, perché Charlie's Angels è uno dei film con cui sono cresciuta. E so che le similitudini tra i due film sono praticamente nulle, ma all'inizio della mia carriera pensavo: 'Sì, devo essere una ragazza che sa dare i calci alti'. Ed in effetti una delle doti di Yelena è proprio il saper dare degli ottimi calci alti, non so da dove sia saltata fuori questa cosa" sono state le parole dell'attrice di Midsommar.

Vedremo, a questo punto, se tutto ciò sarà servito a migliorare ulteriormente le scene d'azione di Black Widow! Tornando alla protagonista del film, intanto, Scarlett Johansson ha notato come Natasha non venga più sessualizzata come in passato.