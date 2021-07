Black Widow, Florence Pugh mette a tacere gli hater su Zach Braff: 'Questa è la mia vita!'

Tra i protagonisti dell'attesissimo Black Widow, come sappiamo, c'è anche Florence Pugh. A 25 anni, l'attrice porta avanti una relazione con Zach Braff, che ne ha 46, conosciuto nel 2019 sul set di un cortometraggio. Il divario di età è causa da anni, per lei, di discussioni sui social, spesso sfociate in veri attacchi di cyber-bullismo.

Da tempo Florence Pugh subisce critiche sulla sua vita privata, e l'ultimo caso si è avuto nei giorni scorsi, quando la Yelena Belova di Black Widow ha condiviso un post di auguri per il compleanno di Zach Braff.

Intervistata dal Sunday Times, Florence Pugh si è sfogata commentando i continui attacchi che riceve sul web. "È impensabile per me andare sulla pagina di qualcuno e rompergli le scatole" ha spiegato. "Non è nella mia natura comportarmi da prepotente. È una cosa così strana, ma che abbiamo imparato ad accettare negli ultimi dieci anni di social media. Il fatto è che la gente vuole che Instagram sia un posto migliore. [...] Non mi importa se non ti piaccio, va benissimo. Ma in tal caso non seguirmi. Ma questa è la mia vita, e non faccio nulla per compiacere gli altri o ottenere un titolo migliore. Voglio solo essere me stessa!"

Black Widow arriverà al cinema il 7 luglio, e dal 9 sarà anche in streaming su Disney+ con Accesso VIP. Nel nuovo film, per Kevin Feige ci sarà l'unico cambiamento della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe dettato dalla pandemia.