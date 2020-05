Black Widow, Florence Pugh intimorita dal debutto nel MCU: 'Avevo paura di essere odiata'

Tra le migliori attrici emergenti degli ultimi anni, la carriera di Florence Pugh ha preso definitivamente il volo grazie a Midsommar e Piccole Donne, film per cui ha anche ricevuto la sua prima candidatura all'Oscar, e ora l'attrice è pronta a fare il grande salto nel cinema blockbuster con Black Widow.

Nel film Marvel la Pugh vestirà i panni di Yelena Belova, ruolo che le ha fornito non poche preoccupazioni al momento della firma del contratto con la Disney. D'altronde, unirsi al MCU significa avere un'attenzione mediatica molto più ampia rispetto ai film a cui ha preso parte in precedenza.

"Quando pensi alla Marvel, è qualcosa di grande che incute timore" ha spiegato l'attrice durante una recente intervista con Elle (via CBM.com). "Specialmente per un attrice relativamente piccola che lo guarda e pensa 'Oh, farò parte di tutto questo'. È una grande decisione da prendere."

La Pugh era anche preoccupata per l'accento del personaggio: "Ero spaventata perché non sapevo come sarebbe venuto il mio accento russo. Inoltre interpreto un personaggio che nessuno ha mai visto prima, anche se ne hanno letto nei fumetti. Non sapevo se le persone avrebbero finito per odiarmi."

In del suo debutto, in ogni caso, i fan si sono dimostrati entusiasti di vedere la Pugh in azione nei vari trailer di Black Widow, che ricordiamo uscirà nelle sale il prossimo 6 novembre e darà il via alla Fase 4 del MCU.



