Black Widow, Florence Pugh chiama Harry Styles nel Marvel Universe

In un'intervista con PINKVILLA, l'attrice Florence Pugh ha parlato della possibilità che il suo co-protagonista di Don't Worry Darling, Harry Styles, diventi un supereroe della scuderia Marvel.

"Oh mio Dio! Non so niente in proposito. Ma, voglio dire, certo, è bravo con gli accenti ed è bravo a muoversi e potrebbe essere un fantastico supereroe. Penso che probabilmente adorerebbe tutti i costumi se mai decidesse di indossarne uno! Ma non lo so".

È interessante notare che secondo i rumor Harry Styles avrà un cameo in Eterni, il nuovo film Marvel Studios diretto da Chloe Zhao che, per coincidenza, vede protagonista Gemma Chan, che ha lavorato con Harry Styles e Florence Pugh in Don't Worry Darling. Ad ogni modo, per i fan di Harry Styles sarebbe sicuramente interessante veder continuare la sua carriera di attore in un grande franchise come quello del Marvel Cinematic Universe. Sebbene sia più riconosciuto per la sua carriera musicale come parte dei One Direction e come artista solista, qualche anno fa ha ottenuto il suo primo ruolo da attore in Dunkirk di Christopher Nolan. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo che Florence Pugh riprenderà il ruolo di Yelena Belova, interpretato per la prima volta in Black Widow al fianco di Scarlett Johansson, nella nuova serie Marvel per Disney+ Hawkeye, in uscita a novembre.